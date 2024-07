Incidente sul lavoro in Ogliastra, vittima è titolare della cava

agenzia

E' stato colpito ieri sera dalla benna di un escavatore

LOCERI, 23 LUG – Si chiamava Mario Floris era di Tortolì e aveva 74 anni, l’imprenditore, titolare di una cava morto ieri sul lavoro, in località Tarè, nelle campagne di Ilbono al confine con il territorio di Loceri. L’uomo è deceduto dopo essere stato colpito alla testa dalla benna dell’escavatore che stava guidando. Inutili i soccorsi dei medici del 118 e dell’elisoccorso: al loro arrivo l’uomo era già morto. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti del caso e la pm di Lanusei Valentina Vitolo che sulla vicenda ha aperto un’inchiesta. Gli inquirenti devono ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare se siano stati usati i dispositivi antinfortunistici. Mario Floris era un imprenditore esperto nel settore del movimento terra e dell’estrazione di materiale lapideo ed era conosciuto in tutta la zona.

