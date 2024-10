Incidente sul lavoro, operaio muore cadendo dal tetto

agenzia

E' accaduto nel Torinese, aveva 62 anni

TORINO, 21 OTT – Un operaio di 62 anni è morto questa mattina precipitando dal tetto sui cui stava lavorando a San Sicario, nel Torinese. A quanto si apprende l’uomo stava effettuando dei lavori per una ditta di telecomunicazioni, nel borgo della cittadina in Alta in Val di Susa, ed è precipitato per cause ancora da accertare. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cesana, gli ispettori Spresal e i sanitari della Croce Verde di Villastellone

