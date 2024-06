Incidente sulla Palermo-Sciacca, morta 20enne e bimbo di un anno

agenzia

Palermo, 23 giu. Un gravissimo incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.45, sulla statale 624 Palermo-Sciacca al km 9+400 all’altezza di Altofonte. Nello schianto sono morte una ragazza di 20 anni e un bimbo di un anno. Contrariamente a quanto era emerso in un primo momento le due vittime non sono madre e figlio.

Ferita gravemente la conducente della vettura, 23 anni, ricoverata all’ospedale civico in prognosi riservata. Sulla vettura viaggiava anche un’altra ragazza, di 21 anni, in avanzato stato di gravidanza, ricoverata in codice giallo.