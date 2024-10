Incitarono all’odio contro Vinicius, quattro arresti in Spagna

agenzia

Quattro ultrà dell'Atletico di Madrid fermati dalla polizia

MADRID, 24 OTT – Quattro presunti ultrà dell’Atletico Madrid sospettati di aver organizzato una campagna d’odio sui social contro il calciatore del Real Madrid Vinicius, alla vigilia del derby madrileno dello scorso 29 settembre, sono stati arrestati oggi dalla polizia. I quattro sono stati indagati a partire da tre denunce presentate da parte de LaLiga, informa la polizia in un comunicato. I quattro sono accusati di un reato di incitamento all’odio e non si escludono altri arresti. LaLiga aveva denunciato prima del derby fra l’Atletico Madrid e il Real Madrid i messaggi di odio e discriminazione sulle reti sociali nei confronti di Vinicus, chiedendo che fossero arrestati “gli istigatori di una campagna di odio che punta a promuovere atti razzisti e vessatori” contro il calciatore. L’incontro fra l’Atletico Madrid e il Real Madrid allo stadio Wanda Metropolitano, terminato 1-1, venne sospeso per oltre 20 minuti a causa di cori razzisti e lanci di oggetti in campo contro il portiere dei ‘blancos’ Thiebaut Courtois, dalla curva di ultrà del club rosso-bianco.

