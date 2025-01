inCruises ha superato i 256.000 dollari nella campagna di raccolta fondi 2024 per Mercy Ships

agenzia

La campagna “Arricchire le vite oltre il viaggio” finanzia iniziative di cure mediche in grado di cambiare la vita a molte persone

GUAYNABO, Puerto Rico, Jan. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — inCruises annuncia con orgoglio il successo della campagna di raccolta fondi 2024 per Mercy Ships, intitolata “Arricchire le vite oltre il viaggio”. Quest’anno, la comunità di inCruises si è unita per superare l’obiettivo prefissato di 250.000 dollari, raccogliendo l’impressionante somma di 256.000 dollari. Questi fondi supporteranno Mercy Ships, un’organizzazione benefica globale che gestisce navi ospedale con personale medico volontario, fornendo interventi chirurgici che cambiano la vita e progetti di sviluppo comunitario in regioni prive di accesso all’assistenza sanitaria.

“Ancora una volta, la nostra famiglia globale ha dimostrato l’incredibile potere della compassione collettiva”, ha dichiarato Michael Hutchison, CEO e Co-Fondatore di inGroup. “Queste donazioni sono la prova di ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme. Attraverso i nostri sforzi, non forniamo solo assistenza sanitaria, ma restituiamo speranza. Ogni giorno sono ispirato dalla generosità dei nostri Partner e Membri.”

Dall’inizio della collaborazione nel 2021, la comunità di inCruises ha raccolto complessivamente oltre 996.000 dollari per Mercy Ships. Questo straordinario risultato riflette l’impegno costante della leadership di inGroup e della sua rete globale di Membri e Partner.

“La nostra collaborazione con inGroup è davvero speciale”, ha dichiarato Simone Jones, Direttore del New Business Development presso Mercy Ships. “Negli ultimi anni, siamo diventati parte integrante l’uno dell’altro. Le generose donazioni derivanti dalle iniziative di raccolta fondi di inGroup trasformano direttamente le vite delle comunità e dei paesi che serviamo. Ma questa relazione va oltre il contributo finanziario.

Collaborando con numerose aziende multinazionali, ho imparato che il vero successo risiede nelle persone—nelle connessioni che costruiamo e nell’impatto collettivo che realizziamo. inGroup incarna perfettamente questo concetto. Ricordo qualcosa che Michael Hutchison disse una volta: ‘Chi rappresenti, rappresenta te.’ Queste parole risuonano profondamente in me. Grazie, inGroup, per il vostro costante supporto e per fare una differenza così significativa nel mondo.”

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi club di viaggi in abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha accolto oltre un milione di Membri e Partner provenienti da più di 200 paesi e territori. Con l’introduzione di inStays, nel 2022, i Membri hanno a disposizione 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, che possono essere utilizzati per prenotare crociere, hotel e resort tramite il sito web di inCruises, disponibile in 17 lingue.

inGroup sta facendo una differenza tangibile nella vita dei suoi Membri e offre un’opportunità di business di livello mondiale alla sua crescente rete di Partner. La base di membri del Club inCruises cresce esclusivamente tramite Partner referenti indipendenti, che possono guadagnare compensi condividendo i vantaggi esclusivi della Membership con altri.