Indagato il fidanzato della 26enne trovata impiccata in Salento

agenzia

Il 35enne è accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti

LECCE, 27 MAR – E’ indagato per istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia il 35enne Davide Falcone, fidanzato di Roberta Bertacchi, la 26enne ritrovata impiccata lo scorso 6 gennaio sul balcone della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce, dove da poco si era trasferita. Falcone attualmente si trova in carcere perché arrestato in un blitz antidroga dei carabinieri dello scorso 7 marzo. Roberta fu ritrovata impiccata con una sciarpa della squadra locale di calcio che le aveva regalato Falcone, supporter del Casarano. Secondo alcune testimonianze, Bertacchi e Falcone la sera precedente il ritrovamento del corpo litigarono in un pub di Casarano. Poi, una volta usciti, la discussione sarebbe proseguita in auto fino a quando Roberta avrebbe deciso di scendere e tornare a casa a piedi. Alcuni amici l’avrebbero quindi raggiunta nell’appartamento dove poi – secondo quanto da loro riferito – sarebbe arrivato il fidanzato.

