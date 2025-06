India, allerta arancione per piogge monsoniche in Kerala

agenzia

Dipartimento Meteo, precipitazioni molto intense e allagamenti

NEW DELHI, 26 GIU – È allerta arancione per le intense piogge monsoniche nello Stato indiano del Kerala. L’India Meteorological Department prevede che ampie aree di sette distretti tra cui Ernakulam, Idukki, Kottayam e Thrissur potranno essere allagate nelle prossime ore. L’allerta arancione scatta in India quando si attendono piogge da 11 a 20 cm. Allarme anche per la situazione del fiume Chooralmala che si sta ingrossando e spinge fango verso le rive. Nel luglio del 2024 il monsone provocò una serie di slavine e smottamenti in cui morirono almeno 200 persone e vennero distrutte innumerevoli abitazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA