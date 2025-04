India e Ue verso accordo libero scambio ‘scandito per fasi’

agenzia

Fonti:'Firma nel 2025 decisa in visita di von der Leyen a Delhi'

NEW DELHI, 08 APR – L’India e l’Unione Europea stanno esplorando la possibilità di negoziare l’accordo di libero commercio scandendolo “a fasi”. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana Pti, che attribuisce la notizia a un ufficiale di Delhi che chiede l’anonimato. Il funzionario ha aggiunto che i colloqui stanno avanzando positivamente dopo la visita a Delhi di fine febbraio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e del Collegio dei Commissari europei, nel corso della quale la Presidente Ue e il premier Modi hanno concordato di concludere l’atteso trattato di libero commercio entro la fine del 2025. L’India ha seguito questa modalità “a fasi” nei negoziati sui patti commerciali con l’Australia. Il metodo consente ai Paesi contraenti di trovare un primo accordo sui settori meno controversi e di rimandare a una seconda fase i temi più complessi. Dopo il decimo round delle trattative tenuto a Bruxelles, il mese scorso, il prossimo incontro tra le due parti è previsto a Delhi in maggio. I colloqui tra le due parti sono ripresi nel giugno del 2022, dopo uno stallo di oltre otto anni. L’Europa è il primo partner commerciale dell’India: nell’anno finanziario 2023-2024 gli scambi bilaterali sono stati di 137.41 miliardi di dollari. Il mercato europeo vale il 17% del totale delle esportazioni indiane, mentre l’Ue esporta in India il 9% del suo export totale. La firma urgente dell’accordo ha assunto un significato particolare a seguito della necessità di un riassetto del commercio globale dopo l’annuncio dei dazi da parte dell’amministrazione Trump.

