India e Uruguay, nessun consenso sul trattato sulla plastica

agenzia

Ancora più di 100 punti da chiarire nel nuovo testo

GINEVRA, 15 AGO – I 185 paesi riuniti a Ginevra per mettere a punto il primo trattato internazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica non sono riusciti a “raggiungere un consenso”: lo hanno reso noto oggi i delegati di India e Uruguay. Presentato nella notte, il nuovo testo di compromesso conteneva ancora più di un centinaio di punti da chiarire, dopo 10 giorni di intense trattative, ed i capi delle delegazioni riuniti in sessione informale non hanno trovato un accordo.

