India, in corso smantellamento mega strutture del Khumb Mela

agenzia

Oltre 300mila tende e 130 mila servizi igienici

NEW DELHI, 04 MAR – Dopo la conclusione del pellegrinaggio induista Khumb Mela con l’ultimo bagno rituale il 26 di febbraio, nell’area vicino alla città di Prayagraj che ha ospitato il mega evento religioso è in corso una massiccia operazione di smantellamento delle strutture temporanee. Le infrastrutture che devono essere rimosse includono 300mila tende di vari tipi e dimensioni, oltre 1.300 chilometri di condutture sotterranee per l’ acqua potabile, 1.582 chilometri di cavi elettrici aerei, 500 chilometri quadrati di lamiere, 30 ponti galleggianti e oltre 130mila servizi igienici. Per tutta i 45 giorni di durata dell’evento, sono state prodotte dalle 200 alle 300 tonnellate metriche di rifiuti, asportate quotidianamente e smaltite a 20 chilometri dall’area, nella città di Ghoorpur. I responsabili dei cantieri prevedono che il tempo necessario per ripulire interamente l’area supererà i 45 giorni di durata del festival, e che la zona non tornerà alla situazione originaria prima dell’inizio di giugno, mentre varie costruzioni, tra cui alcuni nuovi templi, condutture dell’acqua potabile, pannelli solari e una strada di 13 chilometri lungo le rive del Gange diventeranno permanenti. Ieri il chief minister dello stato, il monaco Yogi Adithyanath, ha parlato in pubblico dell’incidente che il 29 gennaio ha portato alla morte di almeno 30 persone travolte dalla ressa dopo che il suo governo ha deciso consapevolmente di minimizzare l’accaduto per evitare l’escalation del panico. “Quel giorno”, ha detto, “uno dei più propizi per il bagno rituale, nella città di Prayagraj c’erano 40 milioni di persone che si muovevano da e verso l’area del Maha Kumbh, ed era previsto il bagno di tredici gruppi degli Akharas, le sette degli asceti, che lottano sempre tra loro, anche violentemente, per arrivare a immergersi per primi”. Il chief minister ha anche contestato le recenti accuse di ambientalisti che hanno affermato che l’acqua del fiume durante l’evento era inquinata, con livelli di batteri fecali sopra la norma.

