India: Modi, ‘autori attacco in Kashmir riceveranno risposta dura’

Nuova Delhi, 27 apr. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha ribadito che gli autori e i cospiratori dell’attacco in Kashmir “riceveranno la risposta più dura”, aggiungendo che l’attacco a Palagram del 22 aprile è avvenuto mentre in Kashmir “la democrazia si stava rafforzando”. Parlando alla radio, Modi ha affermato di aver ricevuto telefonate, lettere e messaggi da leader mondiali che condannavano l’attacco in cui hanno perso la vita 26 persone e ha affermato che “il mondo intero è al fianco di 1,4 miliardi di indiani nella nostra lotta contro il terrorismo”.

