India: omaggio bipartisan all’ex premier defunto Manmohan Singh

agenzia

L'ex Premier, morto ieri, avviò la rinascita economica del Paese

NEW DELHI, 27 DIC – Un ininterrotto omaggio di esponenti di tutto l’arco politico indiano e di migliaia di persone comuni, in coda a Delhi dalle prime ore di questa mattina è stato reso all’ex primo ministro indiano Manmohan Singh, morto ieri a 92 anni. Nei suoi anni alla guida del paese, dal 2004 al 2014, Singh,che era stato in precedenza ministro alla finanze, e aveva una reputazione consolidata nell’economia globale, con le sue politiche diede lo slancio all’avvio della rinascita economica del Paese. Assieme all’intera dirigenza del partito del Congresso, di cui Singh era esponente di spicco, Sonia Gandhi ha reso omaggio al politico veterano affiancata dai figli Rahul e Priyanka e dal presidente del partito del Congresso Mallikarjun Kharge. Nella residenza di Singh si sono presentati il Premier Narendra Modi, il Vice Presidente indiano Jagdeep Dhankhar, il ministro agli Interni Amit Shah e il presidente del Bjp JP Nadda. “L’India ricorderà per sempre il contributo di Singh alla crescita della nazione”, ha scritto Modi su X, in un post in cui ha pubblicato anche immagini della sua visita. Il rito funebre per il politico, il cui corpo del politico giace in una bara ricoperta di fiori, avvolto nel tricolore indiano, è previsto per domani, per consentire a una delle figlie di Singh di raggiungere l’India dagli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA