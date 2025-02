agenzia

Sale da 48 a 50,5 punti contro i 50,1 attesi, servizi in rialzo

MILANO, 05 FEB – L’indice Pmi composito della Germania è salito oltre le stime in gennaio da 48 a 50,5 punti contro i 50,1 attesi. In rialzo anche l’indicatore dei servizi da 51,2 a 52,5 punti, in linea con le previsioni.

