Indonesia, affonda traghetto: 5 morti, 31 persone tratte in salvo

Bali, 3 lug. Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all’isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di almeno 5 persone.

Trentuno persone sono state tratte in salvo, riporta in un aggiornamento la Bbc che cita i soccorritori. Continuano le ricerche dei dispersi, confermano dall’ufficio di Surabaya dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso. A bordo del traghetto, affondato la notte scorsa intorno alle 23.20 ora locale mentre era diretto a Bali da Banyuwangi, c’erano 53 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia.

I media locali riferiscono che era stato segnalato un problema al motore poco prima dell’incidente, mentre un funzionario ha attribuito quanto avvenuto al “maltempo”. Molti dei superstiti, secondo le notizie diffuse dalle autorità, sono abitanti di Banyuwangi e di altre zone di Java.