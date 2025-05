Industria cosmetica stima fatturato 2025 oltre 17,7 miliardi

agenzia

Stimata una crescita del +6,9% sull'anno precedente

MILANO, 28 MAG – Nel 2024 il fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia ha superato i 16,5 miliardi di euro, in crescita del 9,1% rispetto al 2023. Positive anche le stime per il 2025 che vedono il fatturato oltrepassare i 17,7 miliardi di euro (+6,9% sul 2024). I dati sono stati illustrati in occasione della presentazione dell’edizione 2025 della Milano Beauty Week, iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence che si terrà dal 17 al 21 settembre. “Il 2024 è stato un anno straordinario, i dati per il 2025 sono altrettanto positivi con una crescita solida – ha commentato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia -. Ricordo sempre che l’Italia è il secondo esportatore europeo di cosmetici e il quarto al mondo, un vero motore del nostro made in Italy”. Se si considera l’intero sistema economico della cosmesi, dalle aziende che producono cosmetici, ai macchinari per la produzione e il confezionamento, al packaging, alle materie prime, alla distribuzione, alla logistica e al retail, il fatturato generato è di 40 miliardi di euro. L’export rappresenta il 48% del fatturato del settore, il doppio rispetto a vent’anni fa. Nel 2024 le esportazioni hanno superato i 7,9 miliardi di euro, quadruplicando il proprio valore nel confronto ventennale. Con un +12% rispetto al 2023, è il comparto il cui l’export è cresciuto maggiormente nel 2024 solo dopo la gioielleria. Rispetto ai consumi del 2024, i dati dicono che il mercato italiano ha toccato quota 13,4 miliardi con un incremento del 6,9% sul 2023. In una valutazione complessiva del paniere di consumo di cosmetici, i prodotti per la cura viso (16,2%), la cura corpo (15,2%) e la profumeria alcolica (14,5%) restano trainanti in termini di peso sul totale degli acquisti nei canali di vendita tradizionali. Significativa è anche la ricaduta occupazionale legata al sistema della cosmetica in Italia. Si tratta di un vero e proprio effetto moltiplicatore, con oltre 400.000 persone in tutta Italia e lungo tutta la filiera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA