Industria: Mattarella, ‘competitività non impone delocalizzazione ma serve impegno Istituzioni’

Fabriano (An), 17 set. Il gruppo Ariston, “azienda multinazionale con marchi noti in tutto il mondo e con fabbriche in numerosi Paesi, è esemplare di un modello di impresa moderna, lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione, che ha saputo far di Fabriano un archetipo. ‘Globalizzazione senza terrorismo’, rivendicava” Francesco Merloni e “il tema dello sviluppo delle aree interne è nel dna della famiglia Merloni, fin dal fondatore Aristide”, che “seppe portare sviluppo in aree alla periferia delle direttrici di crescita. Il gruppo Ariston è la conferma che la competitività non è sinonimo di desertificazione industriale e non impone delocalizzazione”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Fabriano alle celebrazioni per il centenario della nascita di Francesco Merloni.