Industria: Orlando, ‘governo complice disattenzione su speculazione costo energia’

Roma, 28 apr. “Dobbiamo ricordare che accanto alla crisi propria di questo settore, quello dell’automotive, il nostro Paese paga l’energia tre o quattro volte più di altri competitor che a livello globale producono le stesse cose”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a margine di un incontro con la stampa con il senatore e Tesoriere del Pd Michele Fina a Lanciano, in provincia di Chieti, nel corso della tappa abruzzese del Viaggio del Partito democratico nelle realtà industriali del Paese.