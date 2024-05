Industria: Patuanelli, ‘calo record produzione, governo Meloni è una truffa’

agenzia

Roma, 10 mag. “Quando diciamo che il governo Meloni è una truffa non usiamo parole a caso. Siamo al quattordicesimo mese consecutivo di calo della produzione industriale, un record negativo assoluto”. Così Stefano Patuanelli dei 5 Stelle su Fb.

“Ancora più sconcertante se consideriamo che il Presidente del Consiglio diceva che loro non volevano ‘disturbare chi vuole fare’. Il Ministro Urso dovrebbe iniziare a spiegare qual è il senso del suo mandato, visto che l’unica idea partorita in questi anni è stato un pacchetto di misure (Transizione 5.0) copiato-incollato dal Governo Conte 2 e che ancora è fermo al palo. Depotenziare Transizione 4.0 per il terrore dei crediti d’imposta alle aziende per sostituirlo col nulla è stata una follia. Ormai anche il 2024 è un anno buttato per gli investimenti. Siamo condannati a una crescita dello zero virgola, e se non ci fosse il Pnrr (che loro nemmeno volevano e che non riescono a spendere) saremmo probabilmente in recessione. Che capolavoro. Ps. Una domanda al ministro Urso: oltre a organizzare mostre al ministero e ridicoli carrelli tricolore, ha anche trovato i patti parasociali dell’Ilva?”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA