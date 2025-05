Industria: Ue avverte Italia, non rispetta direttiva emissioni**

agenzia

Bruxelles, 7 mag. La Commissione europea ha inviato un’ulteriore lettera di messa in mora all’Italia per il mancato recepimento integrale della direttiva del 2010 sulle emissioni industriali. Secondo Bruxelles, la legislazione nazionale non tiene conto dell’impatto degli impianti sulla salute umana, né considera tutti gli inquinanti nocivi emessi al momento del rilascio dei permessi; inoltre l’Italia non dispone la sospensione delle attività in caso di pericolo immediato per salute e ambiente.