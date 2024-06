Infanzia: Fontana, ‘servono tutele più ampie ed eliminazione diseguaglianze’

agenzia

Roma, 20 giu. “Lo scenario in cui vivono e crescono i giovani è di particolare complessità. Le minacce che corrono sul web, l’utilizzo delle nuove tecnologie, il bombardamento mediatico, l’assimilazione tra mondo reale e mondo virtuale disorientano i ragazzi. Fenomeni come il cyberbullismo e l’uso distorto delle piattaforme social pongono le istituzioni di fronte all’urgente necessità di tutele sempre più ampie”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo alla presentazione della Relazione dell’Autorità garante per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

“L’intelligenza artificiale ha aperto inoltre ulteriori scenari, di potenzialità, ma anche di rischi. Fornire le migliori risposte è possibile solo attraverso l’ascolto e l’esempio. In questo senso, voglio ribadire ancora una volta -ha affermato il presidente- la ferma condanna per quanto avvenuto nei giorni scorsi nell’Aula della Camera dei deputati. Questo grave episodio mi ha molto amareggiato e deluso. Chi rappresenta le Istituzioni deve comportarsi in maniera consona. È una responsabilità che abbiamo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni”.