Infermiera italiana a Gaza, la situazione è catastrofica

agenzia

L'intervento in collegamento a Trieste, durante un evento Cgil

TRIESTE, 27 GIU – “La situazione è catastrofica”. È iniziato così l’intervento in collegamento dalla Striscia di Gaza di un’infermiera italiana, Amanda Prezioso. Da gennaio a marzo del 2025 ha lavorato a Gaza nei presidi sanitari di Emergency, la clinica ad al-Qarara e di supporto all’Ambulatorio di al-Mawasi a Khan Younis e dal giugno 2025 è tornata a Gaza. La sua testimonianza è stata trasmessa ieri sera durante il primo di tre giorni promossi da Cgil a Trieste per riflettere su vari temi, tra i quali la guerra. E prima del suo intervento è stato trasmesso un audio molto toccante, sempre da Gaza, con i rumori della quotidianità, pesantamente segnata dal conflitto. Prezioso ha raccontato che “le strade sono vuote. Gli spostamenti sono continui, costanti, le evacuazioni sono pressoché quotidiane. Sono poche le persone che vivono ancora in una casa, che comunque tendenzialmente è danneggiata, se non parzialmente distrutta, quindi la maggior parte abita in tenda e nei campi per sfollati. È lì – ha spiegato – che si trova anche la nostra clinica, in mezzo alle tende”. Amanda Prezioso ha spiegato che all’inizio dell’anno raggiungevano la clinica “un centinaio di persone al giorno, adesso ne vediamo più del triplo”. Il suo impegno, così come quello di altri colleghi, è indirizzato “ad alleggerire il lavoro degli ospedali – ha detto – ne funzionano attualmente sei, ma tutto il sistema sanitario è collassato. Noi abbiamo quattro medici palestinesi, una ginecologa, un’ostetrica, abbiamo cinque infermieri, curiamo patologie croniche e acute, dolori di vario tipo, infezioni e tanti feriti, che arrivano ogni giorno e che si sono fatti male, purtroppo, anche durante la distribuzione del cibo. E poi ci sono molti bambini – ha aggiunto – che mostrano segni di sindrome post traumatica da stress”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA