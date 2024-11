Informazione: Mattarella, ‘non è prodotto ma bene essenziale’

agenzia

Roma, 15 nov. “L’informazione non è un prodotto ma un bene essenziale. Il diritto-dovere di informare e di essere informati è garantito dall’articolo 21 della nostra Costituzione. I cittadini possono formarsi un’opinione autentica soltanto se viene garantita un’informazione libera, indipendente e plurale, in cui la funzione professionale dei giornalisti è quella di certificatori di verità, naturalmente con libertà articolata delle opinioni interpretative, mentre ai media permane il compito di essere i cani da guardia della democrazia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando gli studenti in occasione dell’evento ’25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori’, presieduto da Andrea Ceccherini.