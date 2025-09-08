Infortuni: Braga, ‘quattro morti su lavoro una vergogna, basta parole, subito controlli’

agenzia

Roma, 8 set. “Quattro morti sul lavoro in una sola giornata sono una vergogna per un paese moderno. Una ferita per l’intera nazione perché significa che uno dei principi su cui è scritta la Costituzione, il lavoro, rappresenta un pericolo per ogni individuo che concorre allo sviluppo”. Così in una nota Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

“Basta con le parole di circostanza, chiediamo al Governo di agire subito, prima che altre vite paghino un prezzo troppo alto per qualunque salario. Servono più controlli, più ispettori e più attenzioni da parte di chi dà lavoro e pure di chi è costretto ad accettare situazioni di precarietà e insicurezza. Avevamo lanciato l’allarme per il pericolo subentrato con gli appalti a cascata che impediscono di individuare responsabilità, ma ora il segno è passato e sono diventate urgenti misure per porre fine alle tragedie ripetute di questi ultimi mesi”.

