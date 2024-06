Infortuni: Camusso, ‘a Latina calpestata ogni regola di civiltà’

agenzia

Roma, 18 giu. “Quali iniziative urgenti il governo intenda assumere per intensificare il contrasto al caporalato e salvaguardare la salute e la sicurezza dei braccianti agricoli”. E’ quanto chiede la senatrice del Pd Susanna Camusso con un’interrogazione urgente rivolta ai ministri del Lavoro Marina Elvira Calderone e dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, sottoscritta anche da altri 13 colleghi del Pd. Nell’interrogazione i senatori dem chiedono anche “se il governo non ritenga necessario un maggiore coordinamento tra le istituzioni e un aumento significativo dei controlli sul territorio”.

“L’ennesimo e terribile incidente in provincia di Latina che si è verificato ieri – scrive Camusso nell’interrogazione – dove a Borgo Santa Maria un macchinario ha staccato un braccio a un lavoratore agricolo di nazionalità indiana, che invece di essere soccorso è stato caricato, mutilato e ferito, dal datore di lavoro su un furgone e abbandonato brutalmente in strada, non è solo un canonico incidente sul lavoro, ma un evento la cui spietatezza ha raggiunto un livello che calpesta ogni regola di civiltà e rispetto della dignità umana”.