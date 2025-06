Infortuni: Federmanager-Lavoro&Welfareinsieme per nuovo modello di impresa sicura

agenzia

Roma, 5 giu. Labitalia) – Una leadership consapevole non può prescindere da un impegno concreto sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. Con questo spirito Federmanager e Lavoro&Welfare, l’associazione fondata e presieduta da Cesare Damiano, già ministro del Lavoro, hanno sottoscritto oggi un protocollo di collaborazione strategica per promuovere nuovi modelli gestionali capaci di coniugare salute, innovazione, sostenibilità e prevenzione. “Tra gennaio e marzo di quest’anno all’Inail sono arrivate 96.944 denunce di infortunio, in calo del 2.65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma tuttavia numeri che non possiamo più accettare”, ha dichiarato Valter Quercioli, presidente di Federmanager. “Serve un cambio di passo culturale: per ridurre le morti occorre che la sicurezza sul lavoro e quella in itinere non siano più meri obblighi normativi. La cultura della sicurezza e della prevenzione devono diventare fattori competitivi ed elementi strutturali del fare impresa. Vanno incorporate e managerializzate nell’ambito dell’organizzazione, dei processi produttivi aziendali e della contrattualistica commerciale affinché tutte le persone (lavoratrici, lavoratori, manager, imprenditori) la avvertano come una priorità ineludibile”, ha continuato Quercioli. In tale prospettiva, Federmanager intende promuovere percorsi formativi e informativi in grado di dotare la platea manageriale di un patrimonio di hard e soft skill avanzate, in linea con i principi esg, che siano all’avanguardia anche sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro. Sotto questo profilo, ad esempio figure come i safety manager possono rappresentare un valore aggiunto strategico per le aziende, mettendo a disposizione le proprie competenze in maniera integrata a favore di filiere e reti di impresa. Il nuovo protocollo si propone di formare e accompagnare i manager nella costruzione di un sistema produttivo capace di prevenire i rischi, migliorare i comportamenti, adottare tecnologie intelligenti e garantire la tutela della persona nei contesti aziendali. “Nel nostro Paese – ha detto Quercioli – si è spesso affrontato il tema della sicurezza in modo precettivo e burocratico, scaricando su checklist e adempimenti formali responsabilità che devono essere invece condivise nel quadro aziendale pienamente consapevole. Oggi la vera sfida è quella di trasformare sicurezza e salute in asset strategici per le aziende e in comportamenti virtuosi quotidiani”. “Intendo sottolineare l’ampiezza di visione espressa in questo protocollo al quale aderiamo con Federmanager”, ha sottolineato Cesare Damiano. “La prevenzione -ha aggiunto- è il punto di merito che rende concreta l’attuazione dei processi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Considerare, dunque, la prevenzione un elemento competitivo e di qualità per l’impresa, e non solo l’attuazione degli obblighi di legge, è un approccio che condividiamo pienamente. Siamo, dunque, pronti a sostenere l’adozione di tale visione da parte di Federmanager, categoria che ricopre, attraverso la sua Associazione, un ruolo determinante per l’introduzione della tutela della salute e della sicurezza nei processi aziendali, con il supporto dei nuovi strumenti della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale”. “La firma dell’accordo odierno rappresenta una risposta altamente innovativa a un’urgenza sociale ed economica. Di intesa con Lavoro&Welfare approfondiremo anche le ampie potenzialità che le nuove tecnologie sono in grado di offrire per migliorare significativamente il mondo del lavoro. Attraverso una sinergia strutturata tra imprese, manager, istituzioni e lavoratori puntiamo a costruire un ecosistema del lavoro che metta davvero al centro la sicurezza, rendendola una leva di sviluppo, competitività e crescita collettiva”, ha concluso il presidente Quercioli.

