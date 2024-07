Infortuni: giovedì alla Camera commemorazione vittime sul lavoro

agenzia

Roma, 2 lug. Giovedì 4 luglio, alle ore 11, nella Sala del Mappamondo della Camera dei deputati si terrà la cerimonia di commemorazione delle vittime sul lavoro, su iniziativa del presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato, Walter Rizzetto. Alla cerimonia, oltre al Presidente Rizzetto, interverranno il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti; il ministro del Lavoro, Marina Calderone; il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio; il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida; il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani; il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, Chiara Gribaudo; il presidente Inail, Fabrizio D’Ascenzo; il presidente Inps, Gabriele Fava; il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Lavoro, Marta Schifone. È prevista la testimonianza di Gabriele Salvitti, sopravvissuto ad un incidente sul luogo di lavoro, e di Maria Elena Dentesano, mamma di Lorenzo Parelli, giovane di 18 anni morto durante uno stage di alternanza scuola-lavoro.

