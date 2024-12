Infortunio muscolare per Messias, stop un mese

agenzia

Distrazione al polpaccio per il brasiliano appena rientrato

GENOVA, 10 DIC – Un calvario senza fine quello di Junior Messias, l’attaccante brasiliano del Genoa, che ha giocato l’ultima gara da titolare il primo settembre scorso. Tornato a disposizione dopo un problema muscolare per la sfida del 24 novembre e sceso in campo contro il Cagliari a metà secondo tempo e contro l’Udinese sempre a metà ripresa era stato convocato per la gara con il Torino di sabato scorso ma si è dovuto fermare di nuovo per il dolore ad un polpaccio, già infortunatosi a fine settembre quando stava rientrando dal precedente problema. Oggi gli accertamenti ai quali è stato eseguito hanno evidenziato una distrazione muscolare sempre al polpaccio che lo rende indisponibile almeno sino a gennaio 2025.

