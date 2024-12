Infrastrutture: Furlan-Basso, ‘subito risorse per concludere la tratta Milano-Genova’

agenzia

Roma, 29 dic. “Ancora una volta i temi della crescita e delle infrastrutture liguri restano fuori dall’agenda del Governo Meloni. Nonostante i proclami del Ministro Salvini e gli annunci altisonanti di treni veloci Genova-Milano già nel 2026, è lo stesso General contractor del Terzo Valico dei Giovi ad annunciare un possibile stop ai lavori per la mancata proroga del decreto Asset del 2023”. Lo affermano i senatori liguri del Partito Democratico Annamaria Furlan e Lorenzo Basso.