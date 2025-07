Infrastrutture: Salvini, ‘in Sicilia stiamo facendo l’impossibile, Palermo-Catania-Messina non è autostrada…’

agenzia

Caltanissetta, 17 lug. La Palermo-Agrigento la nuova Reggio Calabria-Salerno? “E’ uno dei dossier di cui parlo sia con i sindaci che con il Governatore Schifani. Diciamo che ce ne sono tanti anche nel cuore della Sicilia. D’altronde la stessa Palermo-Catania-Messina non me la potete chiamare autostrada… Sono passati 2 anni e mezzo, penso che i siciliani stiano toccando con mano che stiamo facendo l’impossibile. Abbiamo altri due anni di mandato e conto in questi due anni di essere arrivato ancora più lontano”. Così il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, a margine della inaugurazione del Ponte Arco San Giuliano sulla SS640 ‘Degli Scrittori”.

