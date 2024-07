inGroup ha stretto una partnership con Ruben Perez, affermato professionista del settore crocieristico

agenzia

GUAYNABO, Puerto Rico, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — inGroup International è lieta di annunciare la nomina di Ruben Perez, stimato esperto del settore crocieristico, a consulente esterno. Una collaborazione strategica che rafforza ulteriormente la posizione di leadership dell’azienda nel settore delle crociere e dei viaggi.

Ruben Perez ha maturato oltre 40 anni di esperienza presso Costa Crociere (società del gruppo Carnival Corporation), dove si è distinto per aver portato miglioramenti all’esperienza dei clienti, migliorato l’efficienza operativa e incrementato i ricavi. Dal 2011 al 2024, Perez ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Costa Crociere, occupandosi della supervisione di tutte le operazioni quotidiane. Inoltre, ha rappresentato Costa presso la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA) per oltre un decennio. La FCCA, un’organizzazione commerciale senza scopo di lucro che comprende 23 membri delle compagnie di crociera, collabora con i governi, i porti e i rappresentanti del settore pubblico e privato per ottimizzare l’esperienza dei passeggeri delle crociere.

“Siamo davvero felici di collaborare con Ruben Perez nel nostro intento di incrementare costantemente la nostra influenza nel settore e il valore che offriamo ai Membri del Club”, ha dichiarato Anthony Varvaro, COO/CFO di inGroup.

Frank Codina, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup, ha aggiunto: “Il sig. Perez possiede una straordinaria esperienza di leadership nel settore delle crociere e sarà determinante per il nostro impegno a migliorare l’esperienza dei Membri e a promuovere sinergie strategiche”.

Nell’esprimere il suo personale entusiasmo per la partnership, il sig. Perez ha dichiarato: “La missione di inGroup di offrire viaggi di valore ineguagliabile a livello globale mi convince molto. Sono molto colpito dalla visione dei fondatori e da ciò che hanno realizzato fino ad ora. La loro impostazione innovativa sta cambiando rapidamente il mondo dei viaggi e non vedo l’ora di contribuire a questo importante movimento”.

Michael Hutchison, Co-Fondatore e Co-CEO di inGroup, ha concluso: “Siamo orgogliosi di collaborare con Ruben e gli siamo grati per aver apprezzato la forza del nostro modello e della nostra missione. Stiamo facendo progressi significativi e Ruben ci aiuterà sicuramente ad aumentare il nostro vantaggio competitivo e la nostra posizione di leadership”.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International ed è uno dei più grandi club di viaggi ad abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha registrato più di un milione di Membri e Partner in oltre 200 paesi e aree geografiche. Nel 2022, è stato aggiunto inStays dando ai Membri l’accesso a quasi 200.000 offerte di crociere, hotel e resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, utilizzabili per prenotare crociere, hotel e resort attraverso il sito web di inCruises, che supporta 17 lingue.

inGroup sta facendo la differenza nella vita dei Membri del suo Club e offre un business a livello mondiale al suo team di Partner in crescita. La base di Membri del Club inCruises cresce esclusivamente grazie a Partner Indipendenti che hanno la possibilità di guadagnare compensi condividendo con altri i vantaggi esclusivi dell’appartenenza al Club.

inGroup International è fortemente impegnata ad essere un buon esempio di cittadinanza aziendale nel mondo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di soccorso umanitario. Per maggiori informazioni, visita i sitiin.Group e inCruises.com.