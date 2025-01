Ingv, ‘nessuna relazione tecnico-scientifica su ponte Stretto’

agenzia

'Espresso il pensiero scientifico degli autori'

ROMA, 21 GEN – L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia è “totalmente estraneo a qualsivoglia relazione tecnico-scientifica relativa al Ponte sullo stretto di Messina”: lo dichiara in una nota lo stesso ente di ricerca in riferimento alle notizie di stampa e alle dichiarazioni rilasciate dalla Società Webuild Group S.p.A. in seguito alla messa in onda della puntata della trasmissione ‘Report’ di domenica 19 gennaio. La relazione tecnico-scientifica, prosegue la nota, “esprime solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall’Accordo di collaborazione scientifica stipulato tra Ingv e Sapienza Università di Roma e dal relativo Allegato tecnico. Firmato il 26 settembre 2024, l’accordo prevede nell’allegato tecnico che “il personale di ricerca dell’Ingv è esclusivo titolare dei risultati consegnati ed è il solo responsabile delle loro conseguenti applicazioni, sollevando l’Ingv da ogni responsabilità sul loro utilizzo”. L’ente rileva inoltre che la pubblicazione dell’Allegato tecnico “è stata omessa dal comunicato stampa pubblicato sul sito web di Webuild Group S.p.A.” Di conseguenza “le relazioni tecnico-scientifiche prodotte nell’ambito dell’Accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell’Igv, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell’Istituto sul loro contenuto e utilizzo e di ogni coinvolgimento tecnico-scientifico dell’Ingv”. L’ente dichiara inoltre che “in data odierna, l’Istituto ha dato mandato al proprio Ufficio Legale di condividere con Webuild Group S.p.A. l’Accordo di collaborazione scientifica nella sua versione integrale affinché la Società possa prenderne atto, e si riserva di intraprendere ogni azione legale a sua tutela”.

