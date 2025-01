Inps, 215.058 pensioni anticipate nel 2024, -15,7%

agenzia

Con passaggio a contributivo per Quota 103 e finestre più lunghe

ROMA, 23 GEN – La stretta sulle pensioni anticipate decisa dal 2024 con il passaggio al sistema contributivo per Quota 103 e l’allungamento delle finestre cala il numero delle uscite in anticipo rispetto all’età di vecchiaia. Nel 2024 – si legge nel monitoraggio sui flussi dell’Inps – le pensioni anticipate sono state 215.058 a fronte delle 255.119 del 2023 con una riduzione del 15,7%. Resta invece sostanzialmente stabile il numero delle pensioni di vecchiaia con decorrenza nell’anno sono state 254.213 a fronte delle 256.342 del 2023. Nel 2020 quando era in vigore Quota 100 le pensioni anticipate sono state nel complesso oltre 333mila.

