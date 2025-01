Inps, 60% percettori Reddito ha avuto l’Adi o la Sfl

agenzia

Istituto, 'conferma di allocazione risorse più mirata'

ROMA, 30 GEN – Facendo un confronto tra i percettori del reddito e la pensione di cittadinanza (1,07 milioni a luglio 2023) e le nuove misure Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro “si è potuto osservare che il 60% è risultato successivamente percettore di Adi/Sfl, a conferma di un’allocazione più mirata delle risorse sui nuclei con componenti fragili, come minori, disabili, anziani e persone in condizioni di svantaggio certificato dai servizi sociali”. Lo sottolinea l’Inps. Il 25% dei nuclei che avevano il reddito non risulta aver presentato domanda né per Adi né per Sfl, mentre per il residuo 15% la domanda non è stata accolta.

