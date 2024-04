Inps, a gennaio saldo positivo 155.723 contratti

agenzia

Oltre 108mila a tempo indeterminato

ROMA, 18 APR – A gennaio 2024 sono stati attivati 673.604 contratti di lavoro nel settore privato a fronte di 517.881 cessazioni. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sul precariato precisando che il saldo complessivo è stato positivo per 155.723 contratti. La maggior parte dei posti di lavoro in più si riferiscono ai contratti a tempo indeterminato con un saldo positivo di 108.323 unità. A gennaio del 2023 si era registrata una variazione netta complessiva positiva per 175.019 unità (+130.263 per i contratti a tempo indeterminato).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA