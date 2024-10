Inps: Castellone (M5s), ‘nel 2023 aumentati contratti precari e Cig, preoccupante’

agenzia

Roma, 30 ott. “La fotografia scattata dal Rendiconto sociale 2023 del Civ Inps restituisce l’immagine di un Paese che è riuscito a reggere il pesante urto della pandemia e a ripartire, ma in cui molto resta ancora da fare. Dopo un importante biennio di crescita, il nostro Paese è tornato a vedere aumentare il suo Pil dello zero-virgola. Tale dinamica sta cronicizzando alcuni dei nostri mali atavici, anche e soprattutto del mercato del lavoro. Malgrado la narrazione mainstream, il rapporto evidenzia come lo scorso anno siano aumentati i rapporti di lavoro precari a danno di quelli stabili, e come la principale spinta alla crescita dell’occupazione sia arrivata dal settore terziario dove spesso i salari sono bassi. Di non poco conto è anche l’aumento sia del ricorso alla Cig ordinaria sia degli ammortizzatori sociali previsti in caso di cessazione dell’attività lavorativa”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato in quota Movimento 5 stelle, Mariolina Castellone, alla presentazione del Rendiconto sociale 2023 del Civ Inps.