Inps, da giugno 850 euro per over 80 non autosufficienti

Con Isee inferiore a 6mila euro. Arretrati da gennaio

ROMA, 31 MAG – Le persone anziane con almeno 80 anni non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento, potranno avere da giugno la Prestazione universale, un’indennità che può arrivare fino a 850 euro per fare fronte al pagamento dell’assistenza, purché siano in possesso di un Isee sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro. Deve essere riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo. La sperimentazione è prevista da gennaio 2025 quindi quando sarà accettata la domanda potranno arrivare anche gli arretrati.

