Inps, D’Antini (Consigliera parità): “Tra primi enti pubblici su certificazione parità genere”

agenzia

Roma, 12 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi abbiamo uno strumento importantissimo, che è quello della certificazione della parità di genere. Ringrazio Inps per essere stato tra i primi enti pubblici a certificarsi. Abbiamo oggi circa 7000 aziende certificate e stiamo spingendo molto su enti pubblici territoriali. Se dobbiamo sostenere l’occupazione femminile dobbiamo includere tutte le leve che possono aiutarci per includere le donne nel mondo del lavoro. E registriamo che c’è l’esigenza da parte delle donne occupate per uscire dal muro del silenzio sulle molestie”. Lo ha detto Filomena D’Antini, consigliera nazionale di parità, intervenendo al convegno di Inps a Roma su ‘Diversity, Pari Opportunità e lavoro: Diritti e nuove sfide’.

