Inps, spesa pensioni 2023 a 304,14 miliardi, +7,4%

agenzia

Aumento legato quasi per intero a rivalutazioni per inflazione

ROMA, 16 LUG – La spesa dell’Inps per le pensioni nel 2023 ha raggiunto quota 304,14 miliardi con un aumento del 7,4% rispetto all’anno precedente pari a 20,890 miliardi. Lo si legge nel Rendiconto presentato oggi dal Civ dell’Inps che sottolinea come l’aumento sia legato “quasi per intero” alla rivalutazione delle pensioni a fronte dell’impennata inflazionistica registratasi nel 2022. Nel 2023 le pensioni complessivamente liquidate sono state 837.399 rispetto alle 876.024 dell’anno precedente

