Inps,bando per 781 assunzioni psicologi e assistenti sociali

agenzia

Domanda entro il 22 gennaio

ROMA, 24 DIC – L’Inps ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 781 unità di Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’Inps”. Lo fa sapere l’Istituto sottolineando che la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, entro il 22 gennaio 2025, compilando il format di candidatura sul Portale di Reclutamento “InPA”, raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. Per l’ammissione è necessario aver conseguito la laurea triennale in Scienze del servizio sociale o in Scienze e tecniche psicologiche oppure avere un diploma di laurea del vecchio ordinamento in Psicologia o in Servizio sociale. Bisogna anche essere iscritti all’Albo professionale degli assistenti sociali o all’Albo professionale degli psicologi oppure avere titolo all’iscrizione. La Regione che prevede il numero più alto di assunzioni è la Lombardia (74 esclusa Milano), seguita dalla Sicilia (71) mentre tra le città metropolitane a Roma si cercano 63 funzionari , a Napoli 46 e a Milano 35.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA