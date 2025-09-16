Insegue un truffatore che lo investe, è grave a Bergamo

agenzia

Il 55enne è salito sul parabrezza per cercare di fermarlo

BERGAMO, 16 SET – Un cliente di 55 anni di un supermercato di Stezzano, in provincia di Bergamo, si trova in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto guidata da un truffatore che stava cercando di bloccare. A darne notizia sono oggi il Corriere della Sera e L’Eco di Bergamo. L’uomo ha cercato di fermare un altro cliente che era riuscito a sottrarre alcune banconote da una cassa dell’Italmark. Lo ha inseguito fuori dal punto vendita e quando è salito in macchina si è buttato sul parabrezza ed è poi caduto battendo la testa sull’asfalto. Soccorso in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA