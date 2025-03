Intercettazioni: Bonelli, ‘con ddl destra il crimine brinda’

agenzia

Roma, 20 mar. “Con l’approvazione del Ddl sulle intercettazioni, da parte del Governo Meloni, e assistiamo alla vittoria dell’impunità sulla giustizia: il crimine da oggi brinda. In un colpo solo la destra ha demolito tutti gli strumenti di polizia giudiziaria per contrastare il crimine con un accanimento pianificato di attacco alla magistratura”. Così Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.