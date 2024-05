Internazionali, attivisti gettano vernice sul Pietrangeli, gara ripresa dopo mezz’ora

agenzia

Roma, 13 mag. Protesta degli attivisti di Ultima Generazione agli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico. La partita sul campo del ‘Pietrangeli’ tra la statunitense Madison Keys e la romena Sorana Cirstea è stata interrotta per una protesta con invasione di campo, con una decina di attivisti che hanno gettato sul campo in terra rossa della vernice bianca, con conseguente sospensione della partita sul 6-2, 3-1 per l’americana con le giocatrici rientrate negli spogliatoi.