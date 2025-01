Interruppero una messa leggendo brani del Papa, a processo

agenzia

Quattro attivisti di 'Extintion Rebellion', l'azione a Modena

MODENA, 22 GEN – A processo per aver turbato la messa nel giorno del patrono San Geminiano, il 31 gennaio dello scorso anno, all’interno del Duomo di Modena leggendo brani di Papa Francesco. Si tratta, come riporta la stampa locale di tre donne (di 28, 49 e 63 anni) ed un uomo (34enne) attivisti di ‘Extintion Ribellion’, movimento internazionale ambientalista. I quattro avevano dato luogo all’azione per sensibilizzare i presenti sui temi della tutela della natura. Per farlo erano stati letti brani tratti dall’enciclica ‘Laudato Si’ di Papa Francesco, azione dimostrativa che era proseguita anche dopo l’invito a non interrompere la funzione religosa. Sul posto erano così intervenuti gli agenti della Digos, facendo scattare una denuncia d’ufficio per ‘turbamento di funzioni religiose’. Nei giorni successivi ai quattro era stato notificato un decreto penale di condanna a 15 giorni di carcere, convertiti in 1.125 euro di multa a testa. Assistiti dall’avvocato Fausto Gianelli hanno fatto opposizione: il caso finirà in un’aula del tribunale di Modena il prossimo 29 gennaio.

