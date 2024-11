‘Intesa al G20, iniziative per pace durevole in Ucraina’

agenzia

Bloomberg,la guerra entra nella bozza con linguaggio ammorbidito

NEW YORK, 18 NOV – Il G20 addolcisce il linguaggio sull’Ucraina per il comunicato finale del vertice, che i leader sono pronti ora ad adottare. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali nel comunicato finale si metterà in evidenza la “sofferenza umana e gli impatti negativi” del conflitto sulla sicurezza alimentare ed energetica globale, ma anche sull’inflazione e sulla crescita. Nel comunicato – prosegue Bloomberg – si dà il benvenuto “a tutte le iniziative rilevanti e costruttive a sostegno di una pace durevole”, basata sulla Carta delle Nazioni Unite.

