Intesa oltre le attese, utile semestre a 5,2 miliardi

Migliorata a ben oltre 9 miliardi la stime dell'utile per 2025

MILANO, 30 LUG – Intesa Sanpaolo batte le attese e chiude il primo semestre dell’anno con l’utile netto a 5,2 miliardi di euro, in crescita del 9,4% rispetto ai 4,77 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Nel secondo trimestre l’utile netto si attesta a 2,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,5 miliardi del secondo trimestre del 2024. Il piano di impresa 2022-2025 è prossimo al completamento, con una prospettiva di utile netto per il 2025 migliorata a ben oltre 9 miliardi di euro includendo le azioni gestionali nel quarto trimestre dell’anno per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del gruppo. I risultati del primo semestre, spiega Intesa Sanpaolo, portano ad un significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder. In particolare ad un significativo ritorno cash per gli azionisti: circa 3,7 miliardi di dividendi maturati nel semestre, di cui circa 3,2 miliardi previsti come acconto dividendi da distribuire nel prossimo novembre, che si aggiungono al buyback pari a 2 miliardi di euro avviato a giugno 2025. L’odierno consiglio di amministrazione ha ravvisato un acconto dividendi cash – da distribuire a valere sui risultati del 2025 – di circa 3,2 miliardi di euro e la delibera consiliare in merito all’acconto dividendi verrà definita il 31 ottobre prossimo, in occasione dell’approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2025, in relazione ai risultati del terzo trimestre 2025 e di quelli prevedibili per il quarto trimestre 2025. Ulteriore distribuzione per il 2025 sarà quantificata quando verranno approvati i risultati annuali.

