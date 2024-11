Intesa oltre le stime, utile dei nove mesi a 7,17 miliardi

agenzia

Nel terzo trimestre 2,4 miliardi. Messina, leader in Europa

MILANO, 31 OTT – Intesa Sanpaolo batte le stime e chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto a 7,17 miliardi, in crescita del 17,1% rispetto ai 6,12 miliardi dello stesso periodo del 2023. Nel terzo trimestre il risultato netto sale a 2,4 miliardi di euro, rispetto a 1,9 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. La banca rivede a rialzo le stime per il 2025 con una previsione di utile netto a circa 9 miliardi di euro. L’attuazione del piano di impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo, con una prospettiva di utile netto per il 2024 a oltre 8,5 miliardi di euro, con interessi netti a oltre 15,5 miliardi di euro. I risultati dei primi nove mesi del 2024 confermano Intesa Sanpaolo “leader a livello europeo: il valore di Borsa raggiunto ci colloca nello stesso raggruppamento di Bnp Paribas e Santander, banche con una dimensione di bilancio ben superiore alla nostra”, afferma il ceo Carlo Messina. “Nei primi nove mesi del 2024 – prosegue – l’utile netto è stato di 7,2 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi nel terzo trimestre. Dei dividendi cash – pari a 5 miliardi – maturati al 30 settembre, circa 3 verranno distribuiti ai nostri azionisti a novembre come interim dividend”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA