Intesa Sanpaolo, cordoglio per scomparsa Papa Francesco “Guida luminosa”

MILANO (ITALPRESS) – Il Presidente Emerito Giovanni Bazoli, il Presidente Gian Maria Gros-Pietro, il Consigliere Delegato Carlo Messina a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione e di tutte le donne e uomini di Intesa Sanpaolo esprimono “profondo e commosso cordoglio” per la scomparsa di Papa Francesco. Il Pontefice, si legge in una nota, “ha rappresentato una guida luminosa per la comunitá mondiale, promuovendo costantemente l’unitá delle popolazioni, la continua vicinanza alle persone nelle condizioni di maggiore difficoltá e marginalitá”. In occasione dell’evento “Nessuno escluso, crescere insieme in un Paese piú equo” dell’ottobre 2023, quando Intesa Sanpaolo annunció la destinazione di 1,5 miliardi di euro ad iniziative benefiche per la riduzione dei divari sociali, il Santo Padre indirizzó un messaggio alla Banca in cui si rivolgeva a Carlo Messina come a un “caro fratello”. Riconosceva quell’incontro come un momento di riflessione per “elaborare nuove forme di economia e finanza orientate al bene comune e rispettose della dignitá umana” e auspicava che emergesse “un modello di sviluppo in grado di generare soluzioni nuove, piú inclusive e sostenibili a sostegno dell’economia reale, aiutando gli individui e le comunitá a realizzare le loro aspirazioni piú profonde e il bene comune universale”. “Vi conosco e so che il mio desiderio non cadrá nel vuoto”, questo il suo incoraggiamento a Carlo Messina e alla Banca. “Il lavoro convinto e continuo di Intesa Sanpaolo per porre al centro la dignitá di ogni essere umano – anziani, giovani, persone in difficoltá – a favore della collettivitá é stato apprezzato anche nel corso di colloqui privati con i vertici e ha trovato ispirazione e conferma nell’enciclica “Fratelli tutti””, continua la nota. Nel solco del suo impegno, Intesa Sanpaolo “ha deciso di sostenere il progetto voluto dal Pontefice ‘Borgo Laudato Si” a Castel Gandolfo che applica uno dei messaggi cardine dell’omonima enciclica: la riconciliazione fra tutela dell’ambiente e attivitá umana, fra natura e inclusione sociale. Il Borgo costituirá uno spazio di formazione e avviamento al lavoro aperto a tutti, in particolare a bambini e giovani, migranti, persone con disabilitá, con storie di tossicodipendenza e di detenzione, vittime di violenza”. “Le sue parole – conclude la nota – rimarranno come perenne riferimento e la sua umanitá come un alto esempio”. – foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo – (ITALPRESS). fsc/com 22-Apr-25 16:36

