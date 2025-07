Intesa Sanpaolo supporta piano decennale infrastrutture Gb

agenzia

Micillo, dialogo tra pubblico e privato è la chiave

LONDRA, 15 LUG – Esponenti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e accademico hanno partecipato alla conferenza ‘Infrastructure and Growth Opportunities for Europe and the UK: Focus on the UK Infrastructure Strategy’, tenutasi a Londra e organizzata dalla Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Al centro dell’incontro il ruolo delle infrastrutture, della transizione energetica e dell’innovazione come fattori chiave per la competitività del Regno Unito e dell’Ue. L’iniziativa è servita per analizzare il nuovo Piano decennale britannico per le infrastrutture e discutere delle opportunità connesse e delle iniziative utili per attrarre investimenti tra i diversi paesi. “Siamo convinti che un dialogo costruttivo tra settore pubblico e privato sia la chiave per accelerare progetti che rafforzano la competitività del Regno Unito e dell’Europa”, afferma Mauro Micillo, chief della divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo. “Il finanziamento – aggiunge – delle infrastrutture sostenibili, oltre a supportare la cosiddetta twin transition (green e digital), continuerà a rappresentare un pilastro della strategia della divisione Imi Cib, per la distintiva capacità di mobilitare capitali di mercato a favore dell’economia reale e per le competenze tecniche e specialistiche di advisory e di strutturazione nel project e public financing. In questo ambito, nel 2024 i volumi del mercato Project Finance a livello globale hanno superato i 300 miliardi di euro, di cui 45 miliardi – pari a circa il 15% del mercato complessivo – hanno riguardato operazioni che hanno coinvolto la nostra divisione”.

