Invalsi, Cangini ‘più scrittura a mano e lettura su carta’

51,7% degli studenti ha familiarità insufficiente con l'italiano

ROMA, 09 LUG – “Di male in peggio. Dal rapporto Invalsi 2025 emerge che solo il 51,7% degli studenti giunti al termine dell’ultimo ciclo scolastico raggiunge il livello 3, considerato in linea con le indicazioni nazionali. Un calo di 4,8 punti percentuali rispetto allo scorso anno”. Lo dice Andrea Cangini, direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi. “Le ragioni per cui quasi la metà degli studenti ha una familiarità insufficiente con la lingua italiana sono molte, ma, come suggeriscono i principali studi scientifici pubblicati a livello nazionale ed internazionale, tra le cause principali c’è una scarsa dimestichezza con la scrittura a mano in corsivo e la lettura su carta. Sappiamo che su questi temi il ministero dell’Istruzione è particolarmente sensibile, invitiamo il ministro Valditara a profondere uno sforzo ulteriore” afferma Cangini. “A commento dei dati – aggiunge il direttore dell’Osservatorio Carta, Penna & Digitale della Fondazione Luigi Einaudi – il Rapporto specifica che le competenze digitali ‘non possono sostituire quelle di base e auspica un duplice impegno: innovare e aprirsi alle sfide del presente, senza perdere di vista i fondamentali del processo educativo e formativo’. Siamo perfettamente d’accordo”.

