Investita da pirata della strada a Milano, morta donna

agenzia

Autista abbandona mezzo risultato rubato e fugge

MILANO, 11 AGO – Una donna di 71 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio di Milano. La persona che era alla guida ha abbandonato la macchina ed è scappata. Si tratta di un’auto con targa francese che è risultata rubata. Sul posto la polizia locale cui sono affidate le indagini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA